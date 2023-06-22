ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн — ПРАЙМ. В Ярославле осудили на три года лишения свободы условно мужчину и женщину, работавших с блогером Еленой Блиновской. Суд вменил им в вину создание крупной площадки по обналичиванию денег.

Модель, блогер Елена Блиновская

Блогер Блиновская возместила часть неуплаченных налогов

"Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Коляда Николая Александровича, 09.05.1988 г.р. и Гуляеву Арину Юрьевну, 18.06.1998 г.р., создавших и обеспечивших на территории региона функционирование крупной площадки по обналичиванию денежных средств, включавшей свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей", — сообщило УФСБ по Ярославской области в распространенном в четверг релизе.

Также отмечается, что в материалах дела, общий оборот "незаконного банка" составил не менее 286 миллионов рублей, а сумма извлеченного дохода — от 18 миллионов рублей.

По приговору суда они признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к лишению свободы на три года. В УФСБ уточнили, что срок условный.

"Обнальщики работали с Блиновской", — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

На Блиновскую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, "королева марафонов" находится под домашним арестом. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.