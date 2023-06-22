ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн — ПРАЙМ. В Ярославле осудили на три года лишения свободы условно мужчину и женщину, работавших с блогером Еленой Блиновской. Суд вменил им в вину создание крупной площадки по обналичиванию денег. Блогер Блиновская возместила часть неуплаченных налогов

"Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Коляда Николая Александровича, 09.05.1988 г.р. и Гуляеву Арину Юрьевну, 18.06.1998 г.р., создавших и обеспечивших на территории региона функционирование крупной площадки по обналичиванию денежных средств, включавшей свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей", — сообщило УФСБ по Ярославской области в распространенном в четверг релизе.

Также отмечается, что в материалах дела, общий оборот "незаконного банка" составил не менее 286 миллионов рублей, а сумма извлеченного дохода — от 18 миллионов рублей.

По приговору суда они признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к лишению свободы на три года. В УФСБ уточнили, что срок условный.

"Обнальщики работали с Блиновской", — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

На Блиновскую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, "королева марафонов" находится под домашним арестом. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.