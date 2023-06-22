МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Церковная комиссия, которая управляет имуществом англиканской церкви, полностью откажется от инвестиций в нефтегазовые компании из-за их несоответствия климатическим целям, говорится в заявлении комиссии. Белый дом: США надеются, что Индия продолжит покупать нефть из России

"Церковная комиссия, управляющая фондом пожертвований англиканской церкви в размере 10,3 миллиарда фунтов, приняла решение исключить из своего портфеля все оставшиеся крупные нефтегазовые компании, а к концу 2023 года исключить компании, занимающиеся разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, если они не будут соответствовать целям по ограничению температуры потепления до 1,5 градуса", — сказано в заявлении.

Отмечается, что в 2021 году Церковная комиссия уже исключила из своего инвестиционного портфеля 20 крупных нефтегазовых компаний. В этот раз она планирует исключить такие компании, как BP, Ecopetrol, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental Petroleum, Pemex, Repsol, Sasol, Shell и Total, поскольку они не соответствует целям Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. 23 сентября 2019 года занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.