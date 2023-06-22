МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Производители мебели для ушедшей с российского рынка IKEA совместно откроют в стране сеть магазинов товаров для дома "Гуд Лакк". На бывшей фабрике IKEA в Ленобласти перезапустили производство

Как сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе "Гуд Лакк", первый магазин сети площадью 300 квадратных метров откроется 1 июля в мебельном кластере бизнес-парка "Румянцево" в Москве. В дальнейшем сеть намерена развивать торговые точки, в том числе под франшизой, в России и Белоруссии. В планах на 2023 год открыть до 15 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.

"Проект магазинов "Гуд Лакк" включает в себя производителей мебельных фабрик из РФ и Белоруссии, которые раньше производили товары для магазинов IKEA. Это такие фабрики, как Novus Industry, Mebelain, Delcom", — сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что в настоящее время ведутся переговоры по включению в ассортимент сети изделий от ранее производящих товары для IKEA фабрик "Лузалес" в Ленинградской области и "Слотекс" в Новгородской области.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в московском регионе. В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем.