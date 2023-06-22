МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ozon подал повторную апелляцию на решение американской биржи Nasdaq о делистинге ценных бумаг компании, следует из пресс-релиза Ozon. Ozon вновь возглавил российский рейтинг популярных франшиз

"Двадцать первого июня компания подала апелляцию на решение комиссии в совет по рассмотрению листинга и слушаний Nasdaq. Согласно инструкциям совета, письменное рассмотрение апелляции состоится в течение июля, после чего совет вынесет свое решение", — говорится в сообщении.

Ozon 15 марта наряду с другими компаниями из России получил уведомление от Nasdaq о том, что американские депозитарные акции (ADS) будут исключены из листинга биржи. В марте компания подала запрос, чтобы обжаловать решение о делистинге, однако в июне биржа его отклонила. Тогда Ozon заявил о намерении оспорить и это решение.

Ozon отмечает, что до завершения процесса апелляции ADS компании будут торговаться на Nasdaq.