МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" заявил, что работает в США над тем, чтобы взыскать с России пять миллиардов долларов компенсации за утраченное имущество компании в Крыму. В Венгрии оценили последствия остановки Украиной транзита российского газа

В апреле глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проанализируют это решение.

"Нафтогаз Украины" и еще пять компаний группы "Нафтогаз" подали ходатайство в окружной суд США округа Колумбия о подтверждении решения арбитражного трибунала при постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало Россию уплатить пять миллиардов долларов компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму", — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

В "Нафтогазе" утверждают, что имеют право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации.

"Поскольку Россия добровольно не оплатила "Нафтогазу" средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях", — отметили в "Нафтогазе".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".