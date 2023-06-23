МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni и ее норвежская дочерняя нефтегазовая компания Var Energi приобретут за 4,5 миллиарда долларов ведущую независимую компанию по разведке и добыче газа с низким уровнем выбросов Neptune, ориентированную на работу с газом в Западной Европе, Северной Африке, Индонезии и Австралии, следует из релиза Eni. В Венгрии оценили последствия остановки Украиной транзита российского газа

"Eni приобретет активы, составляющие весь портфель Neptune, за исключением его операций в Германии и Норвегии. Операции в Германии будут выделены до завершения сделки Eni, а норвежские операции будут приобретены компанией Var непосредственно у Neptune по отдельному соглашению о покупке акций", — говорится в релизе.

"Сделка позволит Eni поддержать ее цели по увеличению доли добычи природного газа до 60% и достижению уровня нулевых выбросов в сфере разведки и добычи к 2030 году", — говорится в сообщении. Также, по словам главы Eni Клаудио Дескалци, сделка "увеличит поставки газа европейским потребителям примерно на 4 миллиарда кубометров".

Согласно согласованным условиям, стоимость Neptune Global Business составит около 2,6 миллиарда долларов, а Neptune Norway Business — около 2,3 миллиарда долларов. По состоянию на 31 декабря 2022 года чистый долг Neptune Global Business, условно рассчитанный с учетом продажи Neptune Norway Business, составлял около 0,5 миллиарда долларов. Окончательная сумма чистого вознаграждения по обеим сделкам будет зависеть от обычных корректировок при закрытии сделки и будет выплачена наличными при ее завершении. Сделка с Eni будет финансироваться за счет имеющейся ликвидности.

Уточняется, что сделка Var будет закрыта перед сделкой Eni, при этом выручка от продажи в Норвегии останется с глобальным бизнесом Neptune, приобретенным Eni. Так, сделка добавит около 130 тысяч баррелей нефтяного эквивалента к портфелям Eni и Var. Исходя из этого, по оценкам Eni, сделка добавит более 100 тысяч баррелей нефтяного эквивалента на рынки ОЭСР по трубопроводу или в виде СПГ. При этом ранее в июне СМИ сообщали, что Eni ведет закрытые переговоры о приобретении нефтегазовой компании Neptune Energies, а также, что сумма сделки может составить от 5 до 6 миллиардов долларов.

Eni — энергетическая компания, работающая в 62 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии. Компания Var Energi была образована в 2018 году в результате слияния Eni Norge AS и Point Resources AS, 63% принадлежит Eni. Компания представляет собой новое поколение компаний по разведке и добыче (E&P) на норвежском континентальном шельфе (NCS).

Neptune Energies принадлежит China Investment Group (CIC), the Carlyle Group и CVC Capital Partners. Компания, в частности, оперирует в Европе (Британия, Норвегия, Нидерланды), Африке (Алжир), Азии (Индонезия).