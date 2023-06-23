ОРЕНБУРГ, 23 июн — ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, не включают ли энергосбытовые компании в регионах необоснованные расходы в собственные тарифы, передает корреспондент РИА Новости. Глава ФРТ призвал повысить собираемость платежей за услуги ЖКХ

Такое поручение Краснов дал во время личного приема граждан в Оренбурге.

"По субъектам Российской Федерации… Надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще, в целом, по тарифам энергосбытовых компаний. Надо, чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф", — сказал Краснов подчиненным.

В пятницу Краснов прибыл в Оренбург, где проводит личный прием граждан. Кроме того, у генпрокурора запланирована встреча с представителями бизнес-сообщества региона и сотрудниками областной прокуратуры.