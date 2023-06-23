ОРЕНБУРГ, 23 июн — ПРАЙМ. Полностью оказаться от государственного контроля бизнеса невозможно, но нужно смещать вектор в сторону профилактики нарушений, считает генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Генпрокурор поручил проверить энерготарифы в регионах

"Думаю, все слышали на этот счет позицию президента Владимира Владимировича Путина, что проверок (бизнеса) не должно быть, за исключением тех объектов, где высок риск причинения травм людям либо возможен вред окружающей среде. Я считаю, что это абсолютно правильно. Но полностью отказаться от госконтроля невозможно", — сказал Краснов во время встречи с представителями бизнес-сообщества Оренбургской области.

По словам генпрокурора, правильнее "сместить вектор на профилактику нарушений".

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Краснов заявил, что проверки бизнеса должны оставаться минимальными, несмотря на дискуссии об отмене моратория на их проведение, а также рассказал, что разработан проект ведомственного приказа о "проактивном" надзоре прокуроров в защиту прав бизнеса, чтобы предупреждать нарушения, а не только реагировать на уже совершенные.