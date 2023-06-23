БРЮССЕЛЬ, 23 июн — ПРАЙМ. ЕС в рамках 11-го пакета экономических санкций против России расширил списки компаний, в отношении которых действуют экспортные ограничения, включив в список, в частности, три компании, зарегистрированные в Гонконге, а также юрлица из ряда других стран. Совет ЕС назвал число физлиц и организаций, которых коснулись санкции

Ранее в пятницу ЕС ввел в действие новый пакет санкций против России, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран.

Как следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа, под ограничения за обход ограничительных мер попали три компании, зарегистрированные в Гонконге (Tordan Industry Limited, Alpha Trading Investments Limited и Asia Pacific Links Ltd.), два юрлица из ОАЭ (I Jet Global DMCC, Success Aviation Services FZC), два из Узбекистана (Alfa Beta Creative LLC, GFK Logistics Asia LLC) и по одной компании из Армении (Tako LLC) и Сирии (I Jet Global DMCC).