МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. "Газпром" мог бы предложить африканским странам помощь в добыче газа на местах и его продаже на внутреннем и мировом рынке, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Совет директоров "Газпрома" утвердил новую программу развития

Российская компания по итогам прошедшего в четверг в Йоханнесбурге (ЮАР) международного круглого стола "Преимущества природного газа для населения и экономики" сообщила, что готова способствовать развитию газовой отрасли Африки. По прогнозам, к 2050 году спрос на газ на континенте вырастет в 2,5 раза.

"Интересы "Газпрома" в Африке могут быть связаны прежде всего с разработкой местных ресурсов газа и продажей на внутреннем рынке, а также поставками на мировой рынок. Компетенции "Газпрома" позволяют развивать добычу и транспортную инфраструктуру, что актуально для большинства стран Африки, которые характеризуются энергетической бедностью и практически полным отсутствием инфраструктуры", – отмечает директор центра экономики отраслей ТЭК Центра стратегических разработок Александр Амирагян.

Газ может быть интересным вариантом для стран континента, так как это сравнительно дешевый источник энергии, а также менее грязный по сравнению с традиционным биотопливом и углем, говорит Амирагян. Кроме того, интерес может составлять газовая генерация, подобные проекты могут привлечь другие российские энергетические компании в регион, добавляет он.

Поскольку газовая промышленность большинства стран Африки находится на начальном этапе своего развития, "Газпром" мог бы предложить широкий спектр услуг, большую часть из которых можно охарактеризовать как "выращивание потребителя", говорит директор по исследованиям "Выгон Консалтинг" Мария Белова.

"Это и помощь в добыче газа на местах (разведка, обустройство месторождений, добыча газа), транспорт и газификация (сооружение газопроводных систем), строительство газовых электростанций и предприятий по производству азотных удобрений", – добавляет она. Последнее, по словам Беловой, может обеспечить стабильный долгосрочный спрос на газ. Также компания могла бы проработать вопрос своповых поставок СПГ с текущими (Нигерия) и будущими (Танзания) его экспортерами, отметила эксперт.