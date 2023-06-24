МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Самыми популярными направлениями трудоустройства среди россиян 19-30 лет являются информационные технологии (IT) и продажи и обслуживание клиентов, следует из данных исследования платформы онлайн-рекрутинга Headhunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Логистические компании сообщили, в каких кадрах больше всего нуждаются

"Сегодня молодые соискатели чаще всего открывают резюме в профессиональных сферах "Информационные технологии" (21% резюме), "Продажи, обслуживание клиентов" (20%), "Административный персонал" и "Маркетинг, реклама, PR" (по 16%), а также "Домашний, обслуживающий персонал" (13%)", –сказано в документе.

Отмечается, что доля резюме молодых людей в продажах за последние 2,5 года опустилась на три процентных пункта, а доля в области "Транспорт, логистика, перевозки" — на 2,3 процентных пункта.

В исследовании учитывались резюме соискателей 19-30 лет относительно общего количества резюме с указанием возраста.