2023-06-24T11:57:24+03:00
2023-06-24T11:57:24+03:00
2023-06-24T11:57:24+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230624/840914106.html
ТЦ "Мега" под Ростовом не открылся в субботу
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Крупный торговый центр "Мега" в Аксайском районе Ростовской области в субботу остался закрытым, сообщает компания. "В связи с текущей ситуацией и обращением главы Ростовской... ПРАЙМ, 24.06.2023
бизнес, новости, тц, мега, ростовская область
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — ПРАЙМ. Крупный торговый центр "Мега" в Аксайском районе Ростовской области в субботу остался закрытым, сообщает компания.
"В связи с текущей ситуацией и обращением главы Ростовской области "Мега Ростов" остается закрытой. О возобновлении работы мы сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.
ТЦ расположен на съезде с трассы М-4.
Губернатор Василий Голубев ранее попросил людей не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки, а жителей Ростова-на-Дону — не покидать свои дома.