РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — ПРАЙМ. Крупный торговый центр "Мега" в Аксайском районе Ростовской области в субботу остался закрытым, сообщает компания. Движение по участку трассы М-4 "Дон" в Воронежской области закрыто

"В связи с текущей ситуацией и обращением главы Ростовской области "Мега Ростов" остается закрытой. О возобновлении работы мы сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

ТЦ расположен на съезде с трассы М-4.

Губернатор Василий Голубев ранее попросил людей не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки, а жителей Ростова-на-Дону — не покидать свои дома.