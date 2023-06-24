МОСКВА, 24 — ПРАЙМ. Ozon временно ограничил возможность оформления заказов для покупателей и отгрузку товаров в южных регионах России, сообщили РИА Новости в компании. Правительство согласно с выводом маркетплейсов из-под моратория

"В южных регионах нам пришлось временно ограничить возможность оформления заказов для покупателей и отгрузки товаров для продавцов в силу сложившейся ситуации, также из-за перекрытия дорог в некоторых локациях возможны задержки в доставке", — заявили там.

Там уточнили, что рейтинги продавцов, которые не могут сейчас сделать отгрузку товаров, не пострадают. Про этом сроки хранения заказов продлены, если пункт работал с перебоями. "Если агент пункта выдачи не смог открыть точку для посетителей, мы дополнительно информируем об этом клиентов, и, конечно, никаких санкций для партнера не будет", — также пояснили там.

"Ozon приносит извинения покупателям за возможные неудобства, мы стараемся обеспечить бесперебойную работу сервиса с учетом действующих ограничений и приоритета безопасности наших сотрудников, партнеров и клиентов", — добавили в компании.

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