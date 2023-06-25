МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Ozon возобновил прием заказов в южных регионах России, пункты выдачи также возвращаются к привычному режиму работы, сообщает компания. Wildberries запустил экскурсии на склады

"Заказы на Ozon снова можно оформлять из любого региона. Заказы, которые не смогли привезти клиентам вчера, уже начали доставлять — стараемся сделать это как можно скорее", — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадка также снова принимает товары продавцов на складах, в сортировочных центрах и пунктах выдачи в обычном режиме.

"Пункты выдачи заказов в Ростове-на-Дону возвращаются в привычный режим работы — временно закрытые точки уже открываются, некоторые откроются завтра. Сроки хранения заказов мы продлили, чтобы все успели забрать свои покупки… Сервис Ozon fresh в Ростове-на-Дону вернулся к стандартной работе и доставляет клиентам заказы", — добавляется в сообщении.

Ранее в субботу Ozon сообщил, что временно ограничил возможность оформления заказов для покупателей и отгрузку товаров в южных регионах России. Уточнялось, что рейтинги продавцов, которые не могут сделать отгрузку товаров, не пострадают. Про этом сроки хранения заказов продлевались, если пункт работал с перебоями.