Reuters: индекс PMI для производственного сектора Китая в июне составит 49,0
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Согласно опубликованным в четверг результатам опроса агентства Reuters, активность в производственном секторе Китая в июне сократилась третий месяц подряд, но темп сокращения замедлился. Эти выводы подтверждают необходимость усиления стимулирования китайской экономики.
По прогнозу опрошенных аналитиков, официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая в июне вырастет до 49,0 с 48,8 в мае.
Значение PMI ниже 50 указывает на сокращение активности по сравнению с предыдущим месяцем.
В 1-м квартале рост ВВП Китая превысил ожидания рынков, но сейчас аналитики понижают оценки на оставшуюся часть года, учитывая, что данные за май по промышленному производству и розничным продажам были ниже прогнозов.
Наиболее пессимистичную оценку дают экономисты Nomura, которые понизили прогноз роста ВВП Китая в этом году до 5,1% с 5,5%, отметив, что новый прогноз учитывает принятие мер стимулирования экономики.
Власти Китая установили на этот год скромный целевой уровень роста экономики 5%, после того как в прошлом году ВВП существенно не дотянул до цели.
В пятницу правительство Китая обещало своевременно "принять эффективные меры для усиления импульса развития, оптимизации структуры экономики и поддержки ее восстановления".
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Тяньцзине, председатель Госсовета Китая Ли Кэцян подтвердил, что Пекин примет меры для поддержки спроса, не сказав, какие именно меры будут приняты.
Официальный PMI для производственного сектора Китая, который в основном отражает динамику активности крупных государственных компаний, будет опубликован в пятницу.
https://1prime.ru/business/20230629/840950942.html