МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Согласно опубликованным в четверг результатам опроса агентства Reuters, активность в производственном секторе Китая в июне сократилась третий месяц подряд, но темп сокращения замедлился. Эти выводы подтверждают необходимость усиления стимулирования китайской экономики. В Китае призвали Европу перестать хвастаться и снять "розовые очки"

По прогнозу опрошенных аналитиков, официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая в июне вырастет до 49,0 с 48,8 в мае.

Значение PMI ниже 50 указывает на сокращение активности по сравнению с предыдущим месяцем.

В 1-м квартале рост ВВП Китая превысил ожидания рынков, но сейчас аналитики понижают оценки на оставшуюся часть года, учитывая, что данные за май по промышленному производству и розничным продажам были ниже прогнозов.

Наиболее пессимистичную оценку дают экономисты Nomura, которые понизили прогноз роста ВВП Китая в этом году до 5,1% с 5,5%, отметив, что новый прогноз учитывает принятие мер стимулирования экономики.

Власти Китая установили на этот год скромный целевой уровень роста экономики 5%, после того как в прошлом году ВВП существенно не дотянул до цели.

В пятницу правительство Китая обещало своевременно "принять эффективные меры для усиления импульса развития, оптимизации структуры экономики и поддержки ее восстановления".

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Тяньцзине, председатель Госсовета Китая Ли Кэцян подтвердил, что Пекин примет меры для поддержки спроса, не сказав, какие именно меры будут приняты.

Официальный PMI для производственного сектора Китая, который в основном отражает динамику активности крупных государственных компаний, будет опубликован в пятницу.