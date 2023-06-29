МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российские предприниматели должны активнее осваивать новые перспективные рынки, одним из которых является Куба, где для бизнеса сегодня открываются большие возможности, заявил РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России, глава делового совета Россия – Куба Борис Титов. Россия будет помогать Кубе преодолевать санкции, заявил Путин

"Инвесторов на Кубе, кроме испанцев, пока мало. Потому что регулирование в основном сохраняется до сих пор жестко коммунистическое. Куба сегодня – это Россия, точнее СССР конца 1980-х. Пока что рынка там особого нет. Но есть большие возможности",- сказал он в кулуарах встречи с членами Московского делового собрания.

По словам уполномоченного, сейчас власть на Кубе реально озаботилась всеми этим вопросами, думает, как открываться миру.

"Уверен, пойдет серьезное развитие с поддержкой государства",- заметил Титов.

"Вскоре в Гаване должен начать работу Русский торговый дом — торговый центр с нашими отечественными продуктами питания и товарами. Выйдем на местный рынок без посредничества государственной компании, устанавливать цены тоже будем самостоятельно. Решим вопросы с транспортом – и все наладится",- заключил Титов.