МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Продвижение национальных брендов крайне актуально для обеспечения российского рынка отечественными товарами, но для этого нужно активнее использовать рекламу и маркетинг, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Путин оценил последствия ухода иностранных компаний с российского рынка

Президент РФ Владимир Путин ранее в четверг призвал сделать все, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, чтобы создавалось свое. Все это, отмечал президент, "в наших силах". Он говорил, что "все возможности для этого созидательного пути развития у нас, безусловно, есть".

"Да, в современных условиях особое значение приобретает развитие национальных производственных компаний, которые выпускают продукцию под отечественными брендами", — сказал Катырин.

По его словам, 80% субъектов предпринимательской деятельности сосредоточены в регионах, в том числе в самых отдаленных из них. "Они выпускают молочную, мясную и сырную продукцию, минеральную воду, продукцию из керамики, текстиль и многое другое", — заметил глава ТПП РФ.

При этом знают об этих компаниях, предприятиях, заметил он, только потребители в этих субъектах, а в других, или тем более за рубежом, их разнообразная продукция никому не известна.

"Чтобы о ней узнали, чтобы отечественные производители получили известность и высокий статус своего товара или продукта по всей стране и за рубежом, все это требует больших затрат на маркетинг и рекламу", — заключил Катырин.