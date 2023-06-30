МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Сибирская горно-металлургическая компания" (СГМК, Новокузнецк, Кемеровская область) обязал ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал" вернуть истцу более 22 миллионов евро (около 2,1 миллиарда рублей по текущему курсу). Суд оценил обязательства сотового ретейлера "Связной"

"Обязать ответчика передать истцу следующее имущество, переданное в доверительное управление – денежные средства в размере 22 045 095,79 Евро в рублевом эквиваленте по курсу ММВБ на дату платежа", — говорится в опубликованной резолютивной части решения суда. Там отмечается, что иск, поступивший в суд в ноябре, удовлетворен частично. Другие подробности пока не приводятся.

СГМК поставляет металлолом на металлургические предприятия Сибири и Урала, добывает доломит и производит щебень, осуществляет добычу марганцевой руды на месторождении Селезень, сообщает сайт компании.

УК "Альфа-Капитал", входящую в консорциум "Альфа-Групп", называют одной из крупнейших российских компаний на рынке управления активами. На сайте компании сообщается, что на конец 2021 года под ее управлением находились активы в размере 873,8 миллиарда рублей.