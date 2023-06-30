МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. Суд оценил обязательства сотового ретейлера "Связной"

"Принятое решение: Прибыль по результатам 2022 года не распределять. Годовые дивиденды владельцам привилегированных именных акций типа "А" по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать. Годовые дивиденды владельцам обыкновенных именных акций по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать", — говорится в сообщении.

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название — Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%). Veon в ноябре прошлого года объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России. Позже группа топ-менеджеров "Билайна" во главе с гендиректором Александром Торбаховым объявила, что заключила соглашение о выкупе компании за 130 миллиардов рублей. Veon также сообщал, что передача "Вымпелкома" российскому топ-менеджменту по плану будет завершена не позднее 1 июня текущего года.