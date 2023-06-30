МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Компания Qiwi plc завершила первый этап реструктуризации, передав АО "Киви" в июне ряд компаний в РФ, полностью активы планируется разделить к сентябрю, говорится в сообщении Qiwi. В Центробанке раскрыли планы пересмотра лимита бесплатных переводов в СБП

"Qiwi объявляет о завершении консолидации российских активов. Компания Qiwi plc, ведущий провайдер платежных и финансовых сервисов нового поколения в России и СНГ, объявляет о завершении первого этапа плана реструктуризации. В соответствие с планом Qiwi plc завершает консолидацию российских активов в рамках АО "Киви", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в июне под АО "Киви" были переведены основные российские активы, включая группу компаний Rowi, группу компаний RealWeb, ООО "Киви Финанс" и другие. Дополнительно АО "Киви" приобретет ООО МФК "Полет Финанс" после получения необходимых регуляторных согласований.

"Активы Qiwi plc и АО "Киви" планируется разделить к сентябрю 2023 года", — также отмечается в сообщении.

Биржа Nasdaq в начале июня удовлетворила апелляцию Qiwi и отменила свое решение о делистинге в случае выполнения компанией ряда условий: при согласии ЦБ РФ, Qiwi планирует разделить бизнес на АО "Киви" и Qiwi plc, и после разделения акции Qiwi plc продолжат котироваться на американской бирже.