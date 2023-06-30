МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Рыночная капитализация Apple в пятницу во второй раз за все время превысила 3 триллиона долларов, при этом американская компания остается единственной в мире, кто преодолел эту планку, следует из данных торгов. Apple сохранила статус самого дорогого бренда в мире

По состоянию на 16.44 мск стоимость акций Apple росла на 1,5%, до 192,46 доллара за ценную бумагу. Исходя из этой стоимости, капитализация компании составляет 3,03 триллиона долларов.

В январе 2022 года Apple стала первой в истории компанией, чья рыночная стоимость превысила данный рубеж.

Стоимость акций Apple с начала июня выросла чуть более чем на 8%, с начала второго квартала – на 16,5%. С начала года бумаги компании подорожали на 48%.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.