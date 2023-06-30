МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Роснефти" на годовом собрании 30 июня утвердили дивиденды по итогам 2022 года в размере 17,97 рубля на обыкновенную акцию, в итоге с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов выплаты составят 406,5 миллиарда рублей, сообщила компания.

Логотип оператора магистральных нефтепроводов России ПАО "Транснефть"

"Транснефть" утвердила дивиденды по итогам 2022 года

"Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "НК "Роснефть", в ходе которого было принято решение утвердить выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 17 руб. 97 коп. на одну размещённую акцию", — говорится в сообщении.

"Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за I полугодие 2022 года, суммарный дивиденд на акцию за 2022 год составит 38 руб. 36 коп., а общая сумма средств на выплату – 406,5 млрд руб. Это соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год, относящейся к акционерам ПАО "НК "Роснефть", — добавила компания.

По итогам 2022 года чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, составила 813 миллиардов рублей против 883 миллиардов годом ранее. В конце декабря акционеры приняли решение выплатить промежуточные дивиденды в размере 20,39 рубля на акцию. Тогда на них было направлено 50% чистой прибыли компании по итогам работы за первое полугодие 2022 года — 216,1 миллиарда рублей.

Основной акционер "Роснефти" — государство, через компанию "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у "Роснефти" есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA — 18,53%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.