МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Роснефти" на годовом собрании 30 июня утвердили дивиденды по итогам 2022 года в размере 17,97 рубля на обыкновенную акцию, в итоге с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов выплаты составят 406,5 миллиарда рублей, сообщила компания. "Транснефть" утвердила дивиденды по итогам 2022 года

"Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "НК "Роснефть", в ходе которого было принято решение утвердить выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 17 руб. 97 коп. на одну размещённую акцию", — говорится в сообщении.

"Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за I полугодие 2022 года, суммарный дивиденд на акцию за 2022 год составит 38 руб. 36 коп., а общая сумма средств на выплату – 406,5 млрд руб. Это соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год, относящейся к акционерам ПАО "НК "Роснефть", — добавила компания.

По итогам 2022 года чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, составила 813 миллиардов рублей против 883 миллиардов годом ранее. В конце декабря акционеры приняли решение выплатить промежуточные дивиденды в размере 20,39 рубля на акцию. Тогда на них было направлено 50% чистой прибыли компании по итогам работы за первое полугодие 2022 года — 216,1 миллиарда рублей.

Основной акционер "Роснефти" — государство, через компанию "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у "Роснефти" есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA — 18,53%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.