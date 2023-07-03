МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. К дорогостоящим товарам россияне чаще всего относят автомобиль (56%), недвижимость (42%) и бытовую и электронную технику (27%), свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости. В России подскочили продажи чемоданов для ручной клади

Чаще всего к дорогостоящим товарам россияне относят автомобили и автозапчасти (56%), недвижимость, квартиры, земельные участки, дачи и дома (42%), телевизоры, пылесосы, стиральные машины и холодильники (27%).

Реже к ним относят продукты питания (21%), антикварные вещи (8%), одежду и обувь (8%), мебель (6%), предметы для ремонта и строительства (6%), самолеты, яхты, вертолеты (4%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 24 июня среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.