МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Оснащение электросамокатов системой "ЭРА-ГЛОНАСС" в рамках пилотного проекта в Москве повысит безопасность их использования и исключит необходимость их запрета в России, заявил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "ГЛОНАСС" рассматривает вопрос создания спутникового трекера для туристов

"Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" — готовый инструмент повышения безопасности движения электросамокатов, исключения запрета на использование такого популярного способа передвижения и сохранения удобного вида транспорта для миллионов пользователей", — сказал Райкевич РИА Новости.

По его словам, Москва станет примером для других городов России и первой столицей в мире, где внедряется такой комплексный подход: подключенные к "ЭРА-ГЛОНАСС" самокаты будут автоматически снижать скорость в установленных "медленных зонах" и соблюдать уже установленные правила дорожного движения. Максимальная скорость средств индивидуальной мобильности не будет превышать 25 км/ч, а в парках и местах скопления пешеходов или повышенного трафика, пешеходных переходах — замедляться до 5-10 км/ч. Такое решение существенно снизит риски возникновения тяжелых ДТП, уверен он.

Пилотный проект, который стартовал в столице в понедельник, охватывает сотни геозон в Москве с различными скоростными режимами. Самокаты, подключенные к "ЭРА-ГЛОНАСС, ежедневно курсируют в разных частях города.

"Подключение электросамокатов к "ЭРА-ГЛОНАСС" создает равные условия для пользователей средств индивидуальной мобильности, позволяет и в онлайн-, и офлайн-режимах устанавливать геозоны с конкретными скоростными режимами. При этом дептранс столицы сможет оперативно корректировать и актуализировать эти параметры, которые будут обновляться в онлайн-режиме для подключенных самокатов. Например, при проведении массовых мероприятий достаточно добавить временные "медленные зоны" на прилегающих улицах, это можно сделать за считанные минуты", — пояснил Райкевич.

"Из-за растущей ежегодно аварийности мы слышим призывы к максимальным ограничениям использования электросамокатов. Такова тенденция во всем мире: Париж, Торонто, Сингапур, Нью-Йорк вводят различного рода жесткие правила или вовсе запрещают", — напомнил Райкевич.

Москва же вместе с регулированием электросамокатов решает вопрос безопасности за счет применения современных технических решений: не запрещает, а создает условия, чтобы правила автоматически соблюдали все, заключил он.