С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — ПРАЙМ. Емкость российской строительной отрасли оценивается примерно в 14 миллионов тонн металла в год, порядка 8 при этом приходится на арматуру, рассказал вице-президент Evraz по продажам и развитию бизнеса Сергей Синцов. Россия и Судан планируют совместно добывать золото и редкоземельные металлы

"Если говорить о потреблении строительных металлоконструкций, то по оценкам Росстата это примерно 2 миллиона тонн в год. Если оценивать все потребление листового, трубного и фасонного проката для строительной отрасли, то мы видим потребление в районе 6 миллионов тонн, плюс еще приблизительно 8 миллионов тонн приходится на арматуру" — заявил он журналистам.

Синцов также отметил, емкость российского рынка балки повысится и к 2026 году составит 1,3 миллиона тонн.

"Был рынок 700 тысяч, мы поставили себе цель один миллион через 5 лет и в 2020 году ее практически достигли. В 2021 продолжимся рост, потом было небольшое падение в 2022 и в 2023 мы планируем выйти на те же показатели, что в 2021 году и может быть даже их превысить. При этом сам по себе рынок нам не помогал", — заключил он.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, Казахстане, США, Чехии и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства.