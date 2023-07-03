МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Российский ретейлер Gloria Jeans открыл свой магазин на месте флагмана Uniqlo в Москве на улице Новый Арбат, сообщил корреспондент РИА Новости. ВЦИОМ исследовал отношение россиян к возвращению западных брендов

Японский бренд Uniqlo в прошлом году приостановил свою деятельность на территории России, но не заявлял о полном уходе из страны.

Ранее в апреле компания сообщала о договоре об аренде помещения на Новом Арбате, которое раньше занимал Uniqlo, площадью около 2000 квадратных метров. Бренд добавлял, что соглашение долгосрочное, но деталей не раскрыл.

РИА Новости направило запрос в Gloria Jeans и Министерство промышленности и торговли России.