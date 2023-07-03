ВАРШАВА, 3 июл — ПРАЙМ. Польский концерн Orlen выразил готовность приобрести немецкий нефтеперерабатывающий завод Schwedt при отсутствии российских компаний среди его инвесторов, заявил председатель совета директоров Orlen Даниель Обайтек. Польская туристка пережила "русский кошмар"

"В случае нефтеперерабатывающего завода Schwedt не было принято никаких решений. На данный момент мы наблюдаем, как будут решаться вопросы собственности, поскольку мы не собираемся вступать в какие-либо отношения с инвесторами с востока. Это вопрос, который должна решить немецкая сторона", — сказал агентству РАР глава компании.

Нефтеперерабатывающий завод Schwedt, расположенный у границы с Польшей, до недавнего времени перерабатывал в основном российскую нефть, поступающую по трубопроводу "Дружба". После введения западных санкций в отношении российской нефти будущее этого завода оказалось под вопросом.

Согласно официальной информации, "Роснефть Deutschland" владеет 37,5 процента данного НПЗ, AET (Роснефть Refining & Marketing и ENI Deutschland) — 25 процентами, а Shell Deutschland Oil — 37,5 процента. В сентябре сообщалось, что польский Orlen заинтересован в покупке контрольного пакета акций НПЗ, а также готова поставлять сырье на предприятие, но только в том случае, если "Роснефть" полностью выйдет из состава его акционеров.

Правительство Германии в сентябре передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре СМИ сообщили, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. Но иск компании против немецкого правительства в марте текущего года был отклонен судом.

Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH, расположенный в Шведте, снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина. Расположение завода позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Его мощность составляет 11,6 миллиона тонн в год (текущая доля "Роснефти" в мощности завода — 6,3 миллиона тонн в год), индекс Нельсона — 9,8. Акционеры: "Роснефть" — 54,17 процента, Shell — 37,5% процента, итальянская Eni — 8,33 прцента.