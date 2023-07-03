МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Чешские власти сделали исключения из санкций против России для 33 местных компаний, в том чсиле энергоетических и фармацевтических, передает издание Seznam Zpravy со ссылкой на финансово-аналитическое ведомство (ФАУ). СМИ раскрыли, сколько Чехия потратила на украинских беженцев

"Финансово-аналитическое ведомство сделало исключение из антироссийских санкций для 33 чешских субъектов", — сообщает издание.

Отмечается, что разрешение на работу с Россией получили 37 процентов фирм, связанных с ядерной энергетикой, и 46 процентов фармацевтических компаний.

Ведомство не уточняло названия фирм, но, по мнению Seznam Zpravy, в число исклоючений вошла крупнейшая энергокомпания в стране CEZ. При этом представитель CEZ Ладислав Кржиж подчеркивает. что фирма делала не более десяти запросов на исключения.

Кроме того, как пишет Seznam Zpravy, чешские власти могут разрешить =импортировать в Россию некоторые "лекарства и их компоненты, если это необходимо в рамках медицинских и фармацевтических целей".

"Если экспортер хочет поставить в Россию какое-либо из этих веществ и докажет, что это необходимо для производства лекарственных препаратов, ФАУ может разрешить ему экспорт", — заявил изданию директор ФАУ Иржи Гилмар.