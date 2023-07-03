МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ретейлер "Магнит" расширяет географию агрегатора фермерской продукции, к пилотному проекту в Тульской области присоединятся Калужская, Рязанская, Орловская, Воронежская, Липецкая и Московская области, следует из сообщения компании. Минсельхоз оценил риски дефицита семян на российском рынке

"Магнит"… расширяет географию агрегатора фермерской продукции, который в пилотном режиме был запущен в конце 2022 года в Тульской области. Компания планирует подключить к пилоту фермеров из близлежащих областей: Калужской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Липецкой и Московской", — говорится в сообщении.

Проект позволяет фермерам поставлять продукцию в магазины сети, в перспективе — в другие сети, а также в отели и рестораны. Целевая модель агрегатора предусматривает централизованные закупки и поставки такой продукции, инфраструктуру для ее хранения и обработки, а также специализированные сервисы: консультации фермеров, помощь в маркировке, софинансирование закупок сырья и упаковочных материалов, агрострахование и другое.

Сейчас ритейлер сотрудничает уже более чем с 30 фермерскими хозяйствами Тульской области. Поставки осуществляются в 185 магазинов розничной сети на территории региона. Объем закупок продукции через агрегатор с начала года составил почти 5 тысяч тонн и достиг 100 миллионов рублей.

На первом этапе проекта продукция будет поставляться в магазины сети в Тульской области, а в перспективе — в торговые точки за ее пределами. Для поставщиков из других регионов предусмотрены те же условия сотрудничества и услуги, что и для тульских фермеров. "Магнит" уже начал переговоры с потенциальными партнерами.

"Магнит" работает с отечественными производителями сельхозпродукции с 2016 года по системе агроконтрактации, заключая долгосрочные договоры с гарантированными объемами поставок. А в 2021 году ритейлер разработал упрощенный договор поставки для небольших сельхозпроизводителей.