МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в понедельник признал обоснованным заявление ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи", оператора крупного сервиса доставки онлайн-заказов через постаматы и пункты выдачи PickPoint, о собственном банкротстве и ввел в компании начальную процедуру банкротства – наблюдение, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд признал банкротом Микаила Шишханова

Другие подробности, в том числе сумма неисполненных обязательств должника, в материалах суда пока не указана. Заявление о своем банкротстве PickPoint направил в суд в апреле. Суд также принял к рассмотрению заявление Сбербанка о вступлении в дело о банкротстве.

До подачи заявления о банкротстве в центральном офисе компании в Москве РИА Новости сообщали, что сервис временно отключил телефон службы поддержки получателей, а отправленные посылки должны вернуться обратно до конца апреля. В компании тогда не уточнили, на какое время сервис прекращает свою работу.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке писала, что PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании. Издание отмечало, что решение связано с финансовыми сложностями.

В пресс-службе компании агентству тогда сообщили, что было принято решение не комментировать сложившуюся ситуацию, а в его службе информационной поддержки получателей рассказали, что сервис приостанавливает свою работу временно и все посылки вернутся отправителям.