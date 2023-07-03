МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Акционеры ПАО "ГАЗ" одобрили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из сообщения компании. Акционеры "Детского мира" решили не выплачивать дивиденды

"В связи с отсутствием у ПАО "ГАЗ" чистой прибыли за 2022 год дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО "ГАЗ" за 2022 год не выплачивать", — говорится в сообщении.

Финансовые результаты за год компания не раскрывала. В последний раз ГАЗ выплачивал дивиденды по итогам 2020 года, но только на привилегированные акции (по 4,27 рубля на бумагу), на обыкновенные — не выплачивал в течение нескольких лет.

ГАЗ (Горьковский автомобильный завод) — головное предприятие группы "ГАЗ", специализирующееся на производстве легких и среднетоннажных коммерческих автомобилей для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений. Также завод выпускает свыше 5 тысяч видов компонентной продукции.