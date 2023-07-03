МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Акционеры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утвердили решение не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в материалах компании. Акционеры ВТБ решили не выплачивать дивиденды

Ранее, в мае, такую рекомендацию давал совет директоров ОАК.

"В связи с отсутствием чистой прибыли у общества по итогам 2022 года дивиденды по акциям общества не выплачивать", — говорится в сообщении.

Компания также не выплачивала дивиденды за 2021 год по причине убытка. Чистый убыток ОАК по МСФО в 2021 году снизился почти в 9 раз — до 19 миллиардов рублей со 165,6 миллиарда в 2020 году. Финансовые результаты по итогам 2022 года ОАК не раскрывала.