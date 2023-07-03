МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Платформа "Дзен" меняет систему монетизации: теперь авторам будут платить не за активность подписчиков на канале, как это было ранее, а за время просмотра контента со стороны всех пользователей, сообщили в пресс-службе площадки. В VK сообщили об изменениях в структуре управления

"Дзен" запустит обновленную монетизацию для авторов. С 1 августа платформа начнет платить за время просмотра контента — как от подписчиков каналов, так и от всех пользователей. Обновленная монетизация позволит вознаграждать блогеров, которые создают вовлекающий контент, и растить время, которое пользователи осознанно проводят в "Дзене", — говорится в сообщении.

С весны 2022 года авторы платформы получали деньги за активных подписчиков: между создателями контента распределялся рекламный доход, он зависел от того, сколько пользователей подписались на канал и какую активность они проявляли. Причем вознаграждение за одного пользователя могло различаться, потому что подписчики видели разные рекламные сообщения. "Для авторов эти факторы были непрозрачны, и они не могли на них влиять", — объяснили в пресс-службе.

В новой системе монетизации авторы будут получать деньги за время, которое пользователи проводят за просмотром или чтением их контента вне зависимости от того, подписаны ли они на канал. Время будет рассчитываться в минутах "вовлеченного" просмотра. Чем дольше пользователи будут смотреть видео и читать статьи автора, тем больше он заработает.

Показатель времени просмотра появится в личном кабинете автора, он заменит прежний счетчик и будет учитывать вовлеченность пользователя в контент. Фонд выплат формируется из ежедневных рекламных доходов "Дзена". "Общий объем выплат авторам сохраняется, меняется только его распределение", — уточнили в релизе.

"Для авторов с уже подключенной монетизацией до конца 2023 года пока ничего не меняется. То есть с 1 августа они автоматически перейдут на новые условия оплаты за вовлеченное время просмотра, но новый порог для получения монетизации на них пока не распространяется", — добавили в компании.