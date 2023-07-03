МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, утвердили решение выплатить промежуточные дивиденды в 264 рубля на обыкновенную акцию, следует из материалов компании. Впереди дивидендная неделя

"Акционеры ПАО "Фосагро" на внеочередном общем собрании одобрили решение о выплате дивидендов из расчета 264 рубля на обыкновенную акцию. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов было установлено 11 июля 2023 года", — говорится в сообщении.