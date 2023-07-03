ГААГА, 3 июл — ПРАЙМ. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken продает производителя безалкогольных напитков Vrumona компании из Дании Royal Unibrew, говорится в пресс-релизе датского производителя пива. Эксперт оценил качество российского пива после локализации брендов

"Сегодня Royal Unibrew A/S подписала соглашение о приобретении Vrumona у компании Heineken. Vrumona является вторым по величине игроком на рынке безалкогольных напитков в Нидерландах, предлагающим ряд сильных собственных брендов и партнерских брендов", — сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что Heineken продаст Vrumona за 300 миллионов евро. Сделка будет совершена в сентябре или октябре.

Как ожидает датская компания, приобретение Vrumona принесет ей прибыль на акцию уже в 2024 году.

Среди брендов, которыми владеет производитель безалкогольных напитков Vrumona, расположенный недалеко от нидерландского Утрехта, фигурируют SiSi, Royal Club и Sourcy.