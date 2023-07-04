МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Отечественный ювелирный холдинг Sokolov открыл свой первый магазин в Китае, компания в рамках пилотного проекта планирует открыть еще две точки и инвестировать до 10 миллионов долларов в ближайшие 2 года, рассказали РИА Новости в холдинге. В России вырос средний чек на ювелирные украшения

"Sokolov стал первой российской ювелирной компанией, вышедшей на рынок традиционной оффлайн-розницы Китая… Ювелирный магазин под брендом Sokolov Moscow открылся в Grand Getaway — крупном торгово-развлекательном центре в центре Шанхая. Это первый из трех магазинов, которые Sokolov планирует открыть в рамках пилотного проекта по выходу на рынок ювелирной розницы Китая. Еще два магазина в крупнейших торговых центрах Шанхая Global Harbor и Cloud 9 начнут работу в первой половине июля", — заявили там.

Уточняется, что ассортимент насчитывает более 1,3 тысячи моделей и состоит из 6 коллекций, специально собранных с учетом предпочтений потребителей Китая: 60% — это изделия из золота 750 и 585 пробы, 40% — из серебра.

"Мы открываем три магазина в рамках пилотного проекта, цель которого – тестирование бизнес-модели, которую мы разработали на основе детальной аналитики рынка, исследований, опросов, фокус-групп. Мы уже проверили и протестировали все, что касается позиционирования бренда, расположения и оформления магазинов, ассортимента. Инвестиции в пилот составят до 10 миллионов долларов в ближайшие 2 года", — заявил управляющий партнер Sokolov Артем Соколов.

Он также отметил, что компания ожидает средний чек в золоте в районе 500-600 долларов, что чуть ниже лидера локального рынка — Chow Tai Fook (800 долларов).

"Критерием успешности пилота мы считаем выход магазинов на оборот в 100 тысяч долларов в месяц в течение первого года их работы… С учетом всех затрат на логистику и администрирование этот пилотный проект мы считаем инвестицией в развитие. На первом этапе важно довести концепцию и бизнес-модель до приемлемых значений по эффективности. В дальнейшем число магазинов может быть масштабировано до 30-50 в течение 2-3 лет", — заключил Соколов.