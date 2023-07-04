ВАШИНГТОН, 4 июл — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск тренировался с членом Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и экс-чемпионом в среднем и полусреднем весах организации Жоржем Сен-Пьером на фоне информации о предстоящем бое с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом, следует из публикации бойца в Twitter. Bloomberg: Илон Маск возглавил рейтинг из 500 богатейших людей мира

Президент UFC Дэйна Уайт ранее сообщал о проведении переговоров об организации поединка Маска и Цукерберга, подчеркнув серьезный настрой предпринимателей. По его словам, бизнесмены могут встретиться "на ринге" в Лас-Вегасе.

"Великолепная тренировка с тремя мужчинами, которыми я по-настоящему восхищаюсь. Совокупный IQ на этом фото — 1000, не считая меня", — опубликовал Сен-Пьер шуточный пост в Twitter, прикрепив фотографию в компании Маска и еще нескольких человек.

Глава SpaceX, отвечая на публикацию, написал: "Это было честью для меня". Он также отметил необходимость "больше тренироваться".

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.