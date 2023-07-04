ВАРШАВА, 4 июл — ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen приобретает 266 автозаправочных станций Turmöl в Австрии, говорится в сообщении компании. Польский Orlen заявил о готовности купить НПЗ в Шведте

"Во вторник Orlen подписал соглашение с австрийской компанией Doppler о продаже польскому концерну 100% компании Doppler Energie — оператора 266 автозаправочных станций, работающих в Австрии под брендом Turmöl", — говорится в сообщении.

Orlen не раскрывает сумму сделки, но информирует, что ее завершение планируется после получения согласий антимонопольных ведомств двух стран на рубеже 2023 и 2024 годов.

Orlen является крупнейшим польским мультиэнергетическим концерном, который занимается добычей, переработкой и дистрибуцией различных видов топлива.