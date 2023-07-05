МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Совет директоров РЖД освободил от должности заместителя генерального директора Олега Валинского, он станет ректором Петербургского государственного университета путей сообщения, заявила монополия. Совдир "Мегафона" досрочно прекратил полномочия по решению акционеров

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) сообщало в июне текущего года, что Валинский аттестован на должность ректора Петербургского государственного университета путей сообщения. РЖД тогда не стали комментировать РИА Новости возможное назначение Валинского ректором.

"Решением совета директоров РЖД Олег Валинский освобожден от должности заместителя генерального директора РЖД — начальника дирекции тяги. Он станет ректором Петербургского государственного университета путей сообщения", — говорится в сообщении РЖД в среду.

Валинский курировал в РЖД вопросы локомотивного комплекса. Занимал пост с января 2016 года в статусе вице-президента, с ноября 2017 года — замгендиректора.

Кто займет пост замглавы РЖД вместо Валинского, в сообщении компании не указано. В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщили, что решение будет принимать совет директоров.