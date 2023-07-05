МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) предоставит производителям соков и безалкогольных напитков беспроцентную рассрочку на приобретение оборудования, малый и средний бизнес получит также возможность компенсировать 50% затрат на него, сообщает ЦРПТ. Минпромторг намерен начать маркировку технических средств реабилитации

"Центр развития перспективных технологий… принял решение запустить две программы поддержки производителей безалкогольных напитков, в том числе – с соком и соков. Это на выбор рассрочка на три года или компенсация 50% затрат на оборудование", — заявили там.

Так, первая программа доступна для всех участников рынка — это беспроцентная рассрочка на приобретение оборудования на три года, притом в первый год оплата не производится. Программа финансируется самим оператором, а оборудование поставляется без наценок. Для этого в сотрудничестве с 17 интеграторами был разработан набор типовых комплектов оборудования для бизнеса.

Уточняется, что прием заявок на оснащение оборудованием открывается в среду. Обращения по оснащению оборудованием в рассрочку в рамках первого этапа маркировки будут осуществляться до 1 августа, в рамках второго — до 1 сентября, а в рамках третьего — до 31 декабря.

Вторая программа будет доступна малому и среднему бизнесу, который использует ручные или полуручные линии. Таким участникам оборота ЦРПТ за свой счет компенсирует 50% стоимости оборудования для маркировки товаров. Прием заявок открывается также 5 июля, а приниматься они будут до 15 октября, 15 января и 15 апреля 2024 года соответственно.

По словам заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова, такие программы уже были доступны для производителей пива, а компенсация – для фермеров в молочной отрасли. "Они пользуются большим интересом со стороны участников рынка. Рынок сладких напитков, помимо обязательной маркировки, становится также подакцизным в этом году. Чтобы поддержать бизнес, и видя положительный опыт в других товарных группах, мы приняли решение распространить его и на сладкие напитки", — пояснил он.

В России с 1 июня идет эксперимент по маркировке соков и безалкагольных напитков, который продлится до конца августа. Кроме того, с 1 сентября в стране начнется внедрение обязательной маркировки пяти новых товарных категорий, среди них — биологически активные добавки (БАДы), антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, а также кресла-коляски.