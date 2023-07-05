МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon запустил в Армении продажи товаров из России со средним сроком доставки около недели, следует из сообщения компании. Экспорт из Армении в Россию вырос на 187 процентов

"Ozon запускает продажи для жителей Армении… Жители Армении уже могут оформить покупки товаров из России на Ozon. Им доступен почти весь ассортимент российского маркетплейса – 196 миллионов товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания или товаров для здоровья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе покупатели в Армении могут получить товары через доставку Omni Logistics — через курьерскую службу или пункты выдачи заказов по всей стране.

"Средний срок доставки товаров составит около 7 дней", — подчеркнули в Ozon.

В компании также подчеркнули, что в перспективе планируют развивать свою логистическую инфраструктуру в этой стране, в том числе собственную службу доставки и сеть пунктов приема и выдачи заказов.

До этого, в начале июня, руководитель маркетплейса Сергей Гончаров сообщил, что Ozon этой осенью выйдет на рынок Армении. Кроме этого, площадка развивает бизнес в СНГ с 2021 года и уже имеет свою логистическую инфрастуктуру в Белоруссии, Казахстане и Киргизии.