Ozon запустил продажи российских товаров для жителей Армении со сроком доставки в неделю
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon запустил в Армении продажи товаров из России со средним сроком доставки около недели, следует из сообщения компании.
"Ozon запускает продажи для жителей Армении… Жители Армении уже могут оформить покупки товаров из России на Ozon. Им доступен почти весь ассортимент российского маркетплейса – 196 миллионов товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания или товаров для здоровья", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе покупатели в Армении могут получить товары через доставку Omni Logistics — через курьерскую службу или пункты выдачи заказов по всей стране.
"Средний срок доставки товаров составит около 7 дней", — подчеркнули в Ozon.
В компании также подчеркнули, что в перспективе планируют развивать свою логистическую инфраструктуру в этой стране, в том числе собственную службу доставки и сеть пунктов приема и выдачи заказов.
До этого, в начале июня, руководитель маркетплейса Сергей Гончаров сообщил, что Ozon этой осенью выйдет на рынок Армении. Кроме этого, площадка развивает бизнес в СНГ с 2021 года и уже имеет свою логистическую инфрастуктуру в Белоруссии, Казахстане и Киргизии.
https://1prime.ru/business/20230705/841002928.html