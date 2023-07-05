МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Т Плюс" утвердили решение выплатить дивиденды за 2022 год в размере 0,13 рубля на акцию, сообщила компания. Акционеры ГТЛК решили не выплачивать дивиденды за 2022 год

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2022 отчетного года в размере 0,1349314023505199 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", — говорится в сообщении.

"Т Плюс" начала выплачивать дивиденды с 2019 года. Дивидендная политика компании предполагает направление на дивиденды 50% и более от прибыли по РСБУ.

В мае глава компании Александр Вилесов сообщал, что в общей сложности за 2022 год компания рассчитывает выплатить 10 миллиардов рублей дивидендов, четыре миллиарда из них уже было выплачено по итогам шести месяцев 2022 года. По его словам, собранию акционеров было рекомендовано рассмотреть вопрос о выплате оставшейся части.

"Т Плюс" — крупнейшая российская частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, работает в 16 субъектах РФ. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность — 52 тысячи Гкал.ч.

По состоянию на 2021 год 39,59% капитала компании косвенно контролировал бизнесмен Виктор Вексельберг. Остальные доли были у миноритарных акционеров. Актуальный состав акционеров не раскрывается.