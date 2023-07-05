МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Официальный портал и мобильное приложение РЖД атаковали хакеры, продажа билетов в кассах осуществляется штатно, сообщила пресс-служба компании. В Минцифры оценили угрозы России со стороны хакеров

"Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу", — сказано в сообщении.

В РЖД подчеркнули, что билеты можно приобрести в кассах на станциях, они работают штатно."

Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — добавили в компании.

Позднее корреспондент РИА Новости убедился, что приобрести билеты через электронные сервисы РЖД нельзя.