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2023
https://1prime.ru/business/20230705/841004896.html
Сайт и приложения РЖД подверглись хакерской атаке
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. Официальный портал и мобильное приложение РЖД атаковали хакеры, продажа билетов в кассах осуществляется штатно, сообщила пресс-служба компании. "Наш сайт и мобильное приложение... ПРАЙМ, 05.07.2023
бизнес, технологии, новости, ржд, билеты, хакерская атака
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Официальный портал и мобильное приложение РЖД атаковали хакеры, продажа билетов в кассах осуществляется штатно, сообщила пресс-служба компании.
"Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу", — сказано в сообщении.
В РЖД подчеркнули, что билеты можно приобрести в кассах на станциях, они работают штатно."
Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — добавили в компании.
Позднее корреспондент РИА Новости убедился, что приобрести билеты через электронные сервисы РЖД нельзя.