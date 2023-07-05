БУДАПЕШТ, 5 июл — ПРАЙМ. Венгрия и Россия продолжают сотрудничество в сферах, не затронутых санкциями, к ним относятся здравоохранение, сельское хозяйство, банковскская сфера, строительство и продовольствие, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Россия уверенно противостоит санкциям, заявил Путин

"Мы продолжаем сотрудничество с Россией в сферах, не затронутых санкциями, потому что это в интересах Венгрии и венгерского народа… Мы поддерживаем работу венгерских компаний в России в банковской сфере, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, продовольствии, строительстве. Все компании, которые действуют в этих областях, будут пользоваться нашей поддержкой, мы будем надеяться на их успех в России", — сказал Сийярто на пресс-конференции с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.