МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Абрау-Дюрсо", крупнейшего в России производителя игристых вин, утвердили выплату дивидендов по результатам 2022 года в 0,19 рубля на обыкновенную акцию, а за первый квартал — в 6,14 рубля, следует из сообщения компании. Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды за 2022 год

"Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 18 620 034,96 (Восемнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч тридцать четыре рубля 96 копеек) из расчета 0,19 (Ноль рублей 19 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию", — говорится в сообщении.

При этом оставшуюся сумму от прибыли в размере 82 599 рублей решено оставить нераспределенной.

"По результатам первого квартала 2023 года направить на выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет 601 721 129,76 (Шестьсот один миллион семьсот двадцать одну тысячу сто двадцать девять рублей 76 копеек) из расчета 6,14 (Шесть рублей 14 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию", — добавляется в сообщении.

Кроме того, акционеры избрали новый состав совета директоров в количестве 9 человек.

Группа компаний "Абрау-Дюрсо", ведущая историю с 1870 года, выпускает игристые и тихие вина, а также сидр, крепкий алкоголь, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду. ГК включает в себя, в частности, одноименный завод игристых вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники и винодельни "Ведерниковъ" и "Юбилейная". Основные владельцы — семья Титовых.