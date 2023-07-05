МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящим судом, по заявлению "Российских железных дорог" запретившим Siemens Mobility, дочерней структуре немецкого концерна Siemens, инициировать разбирательства в зарубежных судах и арбитражах, в том числе в Венском арбитраже, по спорам из договора от 7 июня 2019 года на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан". СМИ: Венесуэла проиграла апелляцию в британском суде в деле о золоте

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в среду отклонил кассационную жалобу немецкой компании на вынесенное в марте определение арбитражного суда Москвы.

Третьим лицом к делу привлечено свердловское ООО "Уральские локомотивы", которое по условиям договора проводило растаможку, сертификацию и пусконаладочные работы. В материалах дела говорится, что "часть товара уже была поставлена".

Несмотря на имеющуюся в договоре арбитражную оговорку о рассмотрении споров в Вене, РЖД попросили российский суд запретить разбирательства за рубежом из-за введенных в отношении компании санкций. Суд ходатайство удовлетворил, сославшись, в частности, на позицию Верховного суда о том, что "применение иностранными государствами ограничительных мер является достаточным основанием для удовлетворения заявления о запрете продолжения судебного разбирательства".

Соглашение на закупку и техническое обслуживание новых "Сапсанов" РЖД заключили в июне 2019 года в рамках ПМЭФ. Siemens Mobility и АО "Группа "Синара" обязались поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 миллиона евро, говорилось в сообщении РЖД. Кроме того, Siemens взял на себя техобслуживание и ремонт подвижного состава в течение всего срока его службы (30 лет). Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание составила еще 583,1 миллиона евро.

На момент подписания контракта РЖД эксплуатировали 16 высокоскоростных поездов "Сапсан". Новые поезда планировалось пустить на участках Москва – Санкт-Петербург (число рейсов планировалось увеличить с 15 до 18 пар в сутки, из них девять пар – сдвоенных) и Москва – Нижний Новгород (число рейсов планировалось увеличить с одной до трех пар в сутки).

Ранее две инстанции по иску РЖД признали незаконным отказ Siemens Mobility от исполнения договора на поставку тринадцати "Сапсанов" и обязали "дочку" Siemens исполнить этот договор.