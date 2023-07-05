МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Почта банка" по признакам нарушения рекламного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства. ФАС одобрила покупку Russ Outdoor компании Gallery

"ФАС возбудила дело в отношении АО "Почта банк" по признакам нарушения рекламного законодательства. Служба выявила признаки нарушения в рекламе финансовой услуги банка на роллерном дисплее в Москве", — говорится в сообщении.

В ведомство пожаловался гражданин. На дисплеях распространялась реклама кредита, в которой банк сообщал о привлекательной ставке по кредиту от 4% при услуге "Гарантированная ставка". При этом данные об остальных условиях были указаны трудным для восприятия в течение короткого времени шрифтом.

"Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях акции, определяющих стоимость кредита", — заключает ФАС.

Служба оценит рекламу банка на предмет нарушения законодательства. В случае установления вины "Почта банку" грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.