МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получать господдержку в РФ уже в 2023 году. СФ обязал самозанятых указывать в рекламе о себе при продаже в интернете

Документ разработан в рамках реализации мер по включению в правовую систему и юрисдикцию РФ хозяйствующих субъектов из этих регионов.

Для распространения на них мер поддержки, предусмотренных законом о развитии малых и средних предприятий (МСП), хозяйствующие субъекты, действующие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, должны быть включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Этот реестр формируется на основании сведений, поступающих в ФНС России в рамках предоставления налоговой отчетности за предшествующий календарный год.

В соответствии с действующим законодательством, вновь созданные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей хозяйствующие субъекты получают статус МСП. Ранее созданные юрлица могут быть отнесены к субъектам МСП лишь в 2024 году на основе налоговой отчетности 2023 года, поскольку предоставление такой отчетности за 2022 год на этих территориях не предусмотрено.

Принятый документ вносит изменения в закон о развитии МСП, чтобы компании малого и среднего бизнеса, действующие в четырех новых регионах РФ, получили доступ к мерам господдержки уже в текущем году. Для этого включение сведений о них в реестр МСП временно (до момента сдачи налоговой отчетности за 2023 год) будет осуществляться на основании данных Росстата о среднесписочной численности работников за последний доступный отчетный месяц.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам главы российского государства, вопрос Крыма "закрыт окончательно".