МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский бизнес рад уходу с рынка зарубежных коллег, он занимает освободившиеся места и комфортно себя ощущает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле не исключили возможности введения санкций против "Нафтогаза"

"Те российские компании, бизнесмены, которые занимают место освободившееся после ухода зарубежных, в том числе и финских компаний, на российском рынке, они не согласятся: они приветствуют уход иностранных компаний и вполне комфортно и счастливо себя ощущают в новом бизнесе", — прокомментировал он для журналистов высказывания президента Финляндии Саули Ниинистё про уход финского бизнеса из России.

Ранее Ниинисте в интервью французскому изданию Monde заявил, что хотя все финские компании покинули российский рынок, но это не дало никакого результата. По его словам, хотя санкций против России было введено намного больше, чем в 2014 году, их эффективность низка ввиду наличия различных путей их обхода, а также сохранения многими странами за пределами Европы торговых отношений с Россией.