МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. "Норникель" ничего не теряет от продажи своего дистрибьютора металлов в США, может сохранять с ним отношения, вести сбыт через других иностранных трейдеров, а также расширять продажи в Китае и Индии, заявил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. "Норникель" получил разрешение на смену юрисдикции Быстринского ГОКа

В четверг "Норникель" сообщил о продаже своего дистрибьютора металлов в Северной и Южной Америке Norilsk Nickel USA компании TMP Metals Group.

Хазанов уточнил, что компания в любом случае имеет возможности для переориентации поставок в Азию, в частности, в Китай, традиционно предъявляющий хороший спрос на никель и палладий, при этом доля США в структуре сбыта "Норникеля" была не очень велика и может быть оценена на уровне 12-15%, тогда как КНР — минимум 35%.

Кроме того, наличие собственной дистрибьюторской фирмы в США с одной стороны в долгосрочной перспективе обеспечивает формирование крепких деловых связей с местными клиентами и хорошее знание американского рынка, с другой же — требует использование складов для хранения цветных и драгоценных металлов и в принципе определенной "заморозки" оборотных средств, полагает он.

"Продав Norilsk Nickel USA, "Норильский никель", по сути, ничего не теряет и может спокойно реализовать свою продукцию через нее, точнее через TMP Metals Group, занимающую крепкие позиции на рынке США. В конце концов он может вести сбыт через Glencore, Trafigura или иного иностранного трейдера, не заморачиваясь с хранением никеля или палладия на складах в западных государствах. Его потребители от него однозначно не убегут", — заявил эксперт.

Подчеркнув, при этом, что "Норникель" может "сосредоточиться на расширении продаж в Китае и, пожалуй, в Индии, имеющей неплохие предпосылки с точки зрения выпуска нержавеющей стали и автомобилей". Так, например, по его словам, к 2030 году выплавка нержавеющей стали в ней может достигнуть 6,4 миллиона тонн против нынешних 4 миллионов, и будет тянуть за собой рост числа заказов на никель.

"И, наконец, непосредственно сама TMP Metals Group сохранит отношения с "Норильским никелем" и не будет отказываться от закупок его продукции: в противном случае на ее желании стать ведущим поставщиком цветных и драгоценных металлов в Северной и Южной Америке можно будет поставить крест", — заключил он.